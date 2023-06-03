О`Салливан выиграл спринт Формулы-3 в Барселоне, Бедрин — 11-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Барселоне (Испания) завершился спринт Формулы-3. Победителем стал британец Зак О'Салливан, второе место на подиуме занял его соотечественник Люк Браунинг, а третье место занял итальянец Леонардо Форнароли.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 14-е время.

Формула-3. Спринт. Барселона. Гонка:

1. Зак О'Салливан («Према Рейсинг»).

2. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +1,6.

3. Леонардо Форнароли («Трайдент») +2,3.

4. Габриэль Бортолето («Трайдент») +3,1.

5. Пол Арон («Према Рейсинг») +3,6.

6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +4,1.

7. Мари Бойя («МП Моторспорт») +5,0.

8. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +6,2.

9. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +7,1.

10. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +7,8.

11. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +8,4.