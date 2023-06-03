О`Салливан выиграл спринт Формулы-3 в Барселоне, Бедрин — 11-й
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В Барселоне (Испания) завершился спринт Формулы-3. Победителем стал британец Зак О'Салливан, второе место на подиуме занял его соотечественник Люк Браунинг, а третье место занял итальянец Леонардо Форнароли.
Российский гонщик Никита Бедрин показал 14-е время.
Формула-3. Спринт. Барселона. Гонка:
1. Зак О'Салливан («Према Рейсинг»).
2. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +1,6.
3. Леонардо Форнароли («Трайдент») +2,3.
4. Габриэль Бортолето («Трайдент») +3,1.
5. Пол Арон («Према Рейсинг») +3,6.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +4,1.
7. Мари Бойя («МП Моторспорт») +5,0.
8. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +6,2.
9. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +7,1.
10. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +7,8.
11. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +8,4.
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