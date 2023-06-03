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Хорнер — об 11-м месте Переса в квалификации: он не заставил машину работать

Хорнер — об 11-м месте Переса в квалификации: он не заставил машину работать
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Серхио Переса в квалификации Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 июня. Напомним, мексиканец вылетел с трассы во втором сегменте и в результате стал только 11-м.

«Тяжёлая квалификация для него. Он вылетел, и шины остыли. Ему повезло, что он прошёл первый сегмент по мере того, как трасса становилась быстрее. К сожалению, вылет во втором сегменте выбил его из колеи. 11-е место доставит ему немало хлопот.

Шины имели решающее значение. Мы проверили все данные по работе аэродинамики после первого сегмента, всё было в порядке, и не заметили, чтобы какая-то деталь работала неправильно. Вечером мы проведём серьёзную проверку. Мы понимаем, что Чеко не так уж и далеко. Он просто не заставил машину работать», – приводит слова Хорнера Sky Sports.

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