Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Сайнс — второй, Норрис — третий

Завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучшее время показал лидер личного зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вместе с голландцем в тройку лучших попали Карлос Сайнс из «Феррари» и Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734. Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792. Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994. Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507. Оксар Пиастри («Макларен») – 1:13.682. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:13.334. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:13.447. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:13.521. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:14.083. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:14.477. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:13.977. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:14.042. Александер Албон («Уильямс») – 1:14.063. Шарль Леклер («Феррари») – 1:14.079. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:14.699.