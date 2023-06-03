Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Сайнс — второй, Норрис — третий
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Завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучшее время показал лидер личного зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вместе с голландцем в тройку лучших попали Карлос Сайнс из «Феррари» и Ландо Норрис из «Макларена».
Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272.
- Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734.
- Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792.
- Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816.
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994.
- Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083.
- Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507.
- Оксар Пиастри («Макларен») – 1:13.682.
- Серхио Перес («Ред Булл») – 1:13.334.
- Джордж Расселл («Мерседес») – 1:13.447.
- Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:13.521.
- Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:14.083.
- Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:14.477.
- Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:13.977.
- Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:14.042.
- Александер Албон («Уильямс») – 1:14.063.
- Шарль Леклер («Феррари») – 1:14.079.
- Логан Сарджент («Уильямс») – 1:14.699.
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