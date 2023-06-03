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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Сайнс — второй, Норрис — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Испании, Сайнс — второй, Норрис — третий
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Завершилась квалификация Гран-при Испании Формулы-1. Лучшее время показал лидер личного зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вместе с голландцем в тройку лучших попали Карлос Сайнс из «Феррари» и Ландо Норрис из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация:

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:12.272.
  2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:12.734.
  3. Ландо Норрис («Макларен») – 1:12.792.
  4. Пьер Гасли («Альпин») – 1:12.816.
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:12.818.
  6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:12.994.
  7. Эстебан Окон («Альпин») – 1:13.083.
  8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:13.229.
  9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:13.507.
  10. Оксар Пиастри («Макларен») – 1:13.682.
  11. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:13.334.
  12. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:13.447.
  13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:13.521.
  14. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:14.083.
  15. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:14.477.
  16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:13.977.
  17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:14.042.
  18. Александер Албон («Уильямс») – 1:14.063.
  19. Шарль Леклер («Феррари») – 1:14.079.
  20. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:14.699.
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