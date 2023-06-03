Стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1 с учётом штрафов Гасли

Стала известна обновлённая стартовая решётка Гран-при Испании Формулы-1 с учётом двух штрафов пилота «Альпин» Пьера Гасли. Француз потерял шесть позиций за блокировку Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена и опустился на десятое место.

Формула-1. Гран-при Испании. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

6. Эстебан Окон («Альпин»).

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Оскар Пиастри («Макларен»).

10. Пьер Гасли («Альпин»).

11. Серхио Перес («Ред Булл»).

12. Джордж Расселл («Мерседес»).

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

14. Ник де Врис («Альфа Таури»).

15. Юки Цунода («Альфа Таури»).

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

17. Кевин Магнуссен («Хаас»).

18. Александер Албон («Уильямс»).

19. Шарль Леклер («Феррари»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).