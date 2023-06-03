Марко посоветовал Пересу сосредоточиться на гонках, а не чемпионском титуле

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался насчёт неудачно складывающегося уикенда для мексиканца Серхио Переса.

«У Серхио дела идут не очень хорошо, начиная с Гран-при Монако. Ему нужно больше концентрироваться на гонках, а не чемпионском титуле. Надеюсь, он проведёт работу над собой. По ходу всего уикенда очевидно, что он на три-пять десятых секунды медленнее.

Ситуация поменялась, и он верил в мечту о завоевании чемпионского титула. Для Переса сейчас прозвучал тревожный звонок, но я уверен, что он сможет собраться», – приводит слова Марко портал RacingNews365.

Напомним, Перес занял 11-е место в квалификации Гран-при Испании, не сумев пробиться в третий сегмент. На прошлой гонке в Монако мексиканец испытывал серьёзные трудности, завершив Гран-при на 17-й позиции.