Серхио Перес прокомментировал 11-е место в квалификации Гран-при Испании

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался насчёт неудачной квалификации Гран-при Испании. Он занял 11-е место, не попав в третий сегмент.
«Этот уикэнд получается очень непростым. Условия в квалификации были весьма трудными, я не чувствовал себя комфортно во время сессии.
Я пытался немного исправить стиль пилотирования по ходу уикэнда, но условия постоянно менялись, под них было сложно подстроиться. Я просто не смог реализовать полный потенциал машины.
В пятом повороте было немного влажно, я потерял заднюю часть болида и вылетел в гравий. Это вылилось в огромную потерю времени, что стало в итоге роковым событием. Этот инцидент означает то, что резина была слишком горячей на моей финальной попытке. Было очень сложно вернуться в борьбу после него.
Тем не менее, мне кажется, завтра всё возможно. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть позиции и прорваться вперёд. С нетерпением жду гонки, думаю, у нас должно получиться заработать хорошие очки и, надеюсь, заехать на подиум», – приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
- 3 июня 2023
-
22:24
-
22:15
-
21:55
-
21:32
-
21:23
-
21:22
-
21:07
-
21:00
-
20:49
-
19:34
-
19:31
-
19:31
-
19:16
-
19:11
-
19:01
-
18:50
-
18:48
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:14
-
18:03
-
18:00
-
17:51
-
17:33
-
17:09
-
16:55
-
16:13
-
15:25
-
14:45
-
14:32
-
14:17
-
14:15
-
12:53