Серхио Перес прокомментировал 11-е место в квалификации Гран-при Испании

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался насчёт неудачной квалификации Гран-при Испании. Он занял 11-е место, не попав в третий сегмент.

«Этот уикэнд получается очень непростым. Условия в квалификации были весьма трудными, я не чувствовал себя комфортно во время сессии.

Я пытался немного исправить стиль пилотирования по ходу уикэнда, но условия постоянно менялись, под них было сложно подстроиться. Я просто не смог реализовать полный потенциал машины.

В пятом повороте было немного влажно, я потерял заднюю часть болида и вылетел в гравий. Это вылилось в огромную потерю времени, что стало в итоге роковым событием. Этот инцидент означает то, что резина была слишком горячей на моей финальной попытке. Было очень сложно вернуться в борьбу после него.

Тем не менее, мне кажется, завтра всё возможно. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть позиции и прорваться вперёд. С нетерпением жду гонки, думаю, у нас должно получиться заработать хорошие очки и, надеюсь, заехать на подиум», – приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».