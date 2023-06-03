Нико Хюлькенберг оценил конкурентоспособность «Хааса» на предстоящей гонке в Барселоне

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал квалификацию Гран-при Испании и поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

«Это была наша лучшая квалификация в сезоне на данный момент. Всё было сделано чисто и хорошо со стороны команды и с моей стороны.

Это – положительный момент, у нас отличная стартовая позиция, чтобы начать гонку завтра. Место на старте – очень важная вещь в Барселоне, мы попробуем удержать её. Готовимся к сложнейшей битве во время гонки.

Заезд обещает быть непростым со всех точек зрения, в особенности с позиции стратегии, потому что очень важно следить за деградацией резины. Нам нужно хорошо разыграть эту партию.

Машина показала себя отлично. Я чувствую, что мы определённо конкурентоспособны по отношению к пелотону», – приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Напомним, немецкий гонщик квалифицировался на восьмом месте, но начнёт гонку с седьмой позиции из-за штрафов пилота «Альпин» Пьера Гасли.