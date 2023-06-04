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Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон — второй, Расселл — третий

Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон — второй, Расселл — третий
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На Автодроме Каталунья завершился Гран-при Испании Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»).

Стоит отметить, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Формула-1 2023. Этап 8, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 308.424 км)
04 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:27:57.940
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+24.090
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+32.389

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