«Не ожидали такого результата от себя в Испании». Хэмилтон — о двойном подиуме «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу результатов команды на Гран-при Испании.
«Какой результат для нашей команды! Мы определённо не ожидали такого результата, который получили сегодня, поэтому я просто хочу снять шляпу перед своей командой и сказать большое спасибо всем на заводе за то, что они продолжают работать и приближают нас к «Ред Булл».
Они всё ещё немного впереди, но мы будем продолжать их преследовать. Это потрясающий результат, и Джордж тоже проделал отличную работу.
Я думаю, что сейчас они ещё слишком быстры для нас, но мы работаем над этим, шаг за шагом. Если к концу года мы сможем подобраться к ним вплотную, это будет потрясающе. Если нет, то в следующем году», — сказал Хэмилтон после гонки.
Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
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