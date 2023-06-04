Вольф — о двойном подиуме: нужно оставаться реалистами, до «Ред Булл» ещё далеко

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление команды на прошедшем Гран-при Испании. Напомним, Льюис Хэмилтон занял второе место, а Джордж Расселл финишировал третьим.
«Я действительно доволен тяжёлой работой и рад за всех в команде. Это хороший результат, но нужно оставаться реалистами. Низкая температура среды была нам на руку, было свежо, не слишком жарко и не слишком холодно, так что машина попала в широкое окно.
В начале сезона мы приняли решение пойти другим путём, и это был рискованный шаг, но каждый приложил усилия, и мы получили хорошую гоночную машину. Мы понимаем, что нужно продолжать пробиваться, у нас хорошая команда, когда дело доходит до доводки. Как только мы определяем направление, то идём. Однако нам предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать «Ред Булл», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
- 4 июня 2023
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