Лэнс Стролл рассказал про борьбу с Хэмилтоном на Гран-при Испании

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу борьбы с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании.

«Это была весёлая битва с Льюисом Хэмилтоном на первом круге. Я уже делал такой ход раньше, так что я знал, что между нами есть небольшой разрыв, и полагал, что Льюис оставит мне немного места, что он и сделал. Это позволило мне занять хорошую позицию в пятом повороте, и я смог удержаться на месте.

Примерно с пятого круга мы начали испытывать трудности с темпом. Моя деградация шин была выше, чем ожидалось, но у машин вокруг нас не было такой проблемы, так что это то, что мы постараемся понять в следующих гонках. Мы привезли домой хорошие очки, заняв шестое и седьмое места, но я думаю, что сегодня мы надеялись на большее. Я с нетерпением жду, когда через несколько дней отправлюсь в Канаду, на свою домашнюю гонку», — сказал Стролл после гонки.