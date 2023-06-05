Стролл: не знаю, откуда у «Мерседеса» такой темп, но в гонке у них был космический корабль

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл оценил выступление команды «Мерседес» на Гран-при Испании, прошедшем в Барселоне на минувших выходных. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, а Джордж Расселл – третьим.

«В гонке у них был космический корабль. Не знаю, откуда у них такой темп. Я считал, что мы будем быстрейшими после «Ред Булл» и думал, что после минувших гонок в этому году у нас будет достаточный темп, чтобы показать хороший результат, но его не было», – приводит слова Стролла издание RaceFans.

После семи этапов чемпионата «Астон Мартин» занимает промежуточное третье место в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 18 очков. Следующий Гран-при Канады пройдёт с 16 по 18 июня в Монреале.