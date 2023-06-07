Formu1a.uno: «Альфа Ромео» и «Хаас» договорились о сотрудничестве

Бренд «Альфа Ромео», который прекратит сотрудничество со швейцарской компанией «Заубер» в конце 2023 года, станет новым титульным спонсором американской команды «Хаас», сообщает Formu1a.uno.
По информации источника, соглашение о сотрудничестве между «Альфа Ромео» и «Хаас» уже достигнуто, и скоро о сделке будет объявлено официально.
Бренд «Альфа Ромео» был титульным спонсором команды «Заубер» с февраля 2019 года.
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.
В текущем сезоне «Альфа Ромео» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков. «Хаас» располагается на седьмой строчке, также заработав восемь очков.
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