Эксперт призвал не переоценивать эффект от новинок «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о результатах «Мерседеса» на Гран-при Испании после обновлений болида.
Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Джордж Расселл стал третьим.
«Мерседес» оказался в центре внимания с его двойным подиумом. Команда привезла обновления в Испанию, и на первый взгляд кажется, что они сразу дали результат. Однако «Мерседес» всегда хорошо выступал на этой трассе. В прошлом году Расселл стал третьим, Хэмилтон хорошо прорвался из хвоста пелотона. Возможно, характеристики трассы усилили эффект от обновлений, пускай они и сработали. Интереснее будет в Канаде, где трасса похожа на городской автодром.
Но «Мерседес» на верном пути, так что они будут прибавлять. В то же время отставание от «Ред Булл» и Ферстаппена всё ещё большое, а «Мерседесу» ещё и помогло то, что другие соперники выступили ниже ожиданий», — цитирует Палмера официальный сайт Формулы-1.
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