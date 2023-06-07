Хилл: в Испании «Мерседес» показал, что у него есть потенциал

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о выступлении команды «Мерседес» на прошедшем Гран-при Испании. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Джордж Расселл – третьим.

«Мерседес» показал в гонке, что способен побеждать «Астон Мартин» и «Феррари», и это произошло на трассе, где поистине проявляется способность машины беречь шины и аэродинамический баланс. «Мерседес» показал, что у него есть потенциал.

Трассы бывают разные, но в Барселоне демонстрируются чистая производительность, аэродинамика и баланс. Вот почему «Ред Булл» так доминировал. А у «Мерседеса» появились обнадёживающие знаки», – приводит слова Хилла Sky Spots.

Ранее Лэнс Стролл хвалебно высказался о выступлении «Мерседеса» в Испании.