Хилл: в Испании «Мерседес» показал, что у него есть потенциал
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о выступлении команды «Мерседес» на прошедшем Гран-при Испании. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал вторым, Джордж Расселл – третьим.
«Мерседес» показал в гонке, что способен побеждать «Астон Мартин» и «Феррари», и это произошло на трассе, где поистине проявляется способность машины беречь шины и аэродинамический баланс. «Мерседес» показал, что у него есть потенциал.
Трассы бывают разные, но в Барселоне демонстрируются чистая производительность, аэродинамика и баланс. Вот почему «Ред Булл» так доминировал. А у «Мерседеса» появились обнадёживающие знаки», – приводит слова Хилла Sky Spots.
Ранее Лэнс Стролл хвалебно высказался о выступлении «Мерседеса» в Испании.
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