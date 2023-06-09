Макс Ферстаппен намекнул, что может уйти из Формулы-1 по окончании контракта с «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о продолжении карьеры в автоспорте после истечения действующего контракта с австрийской командой.

«Я знаю, что после истечения моего контракта с «Ред Булл» мне будет уже 31 год. Это будет момент, когда я буду участвовать в Формуле-1 на протяжении длительного времени.

Я люблю выигрывать и быть конкурентоспособным, но, если ты не можешь мотивировать себя, чтобы участвовать в каждой гонке, стоит задаться вопросом – действительно ли ты хочешь продолжать?

Мне нравится «24 часа Ле-Мана» и гонки на выносливость в целом. Я люблю смотреть, как машины GT3 заходят в повороты в Нюрбургринге. Это всё то, что я хочу прочувствовать в своей жизни, и не тогда, когда мне будет 40 или 50 лет, потому что я уже не буду на пике формы.

В 31 я уверен, что ещё буду способен на великие дела», – приводит слова Ферстаппена портал RossoMotori.

Напомним, действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» действует до конца сезона-2028.