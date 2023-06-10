«24 часа Ле-Мана»: Квят столкнулся с проблемами и идёт 18-м, «Феррари» упустила лидерство

Прошли первые два часа и десять минут легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».

«Феррари» потеряла лидерство – экипаж №51 (Джеймс Каладо) выпустил вперёд экипаж «Тойоты» №8 (Себастьен Буэми) и отстаёт на 11 секунд.

«Феррари» №50 (Антонио Фуоко), победившая в квалификации, столкнулась с техническими трудностями и покинула длительный пит-стоп в 25 секундах позади «Тойоты» под управлением Себастьена Буэми.

Даниил Квят проводит стартовый отрезок в экипаже «Премы» №63, выступающем в классе LMP2. Стартовав пятым, ему удалось ненадолго выйти на второе место в зачёте класса, но сейчас из-за серии проблем он занимает 18-е место. Квят совершил дополнительные пит-стопы из-за наезда на осколки от одного из гиперкаров.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.

1. «Кадиллак» (Ирл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 1 пит-стоп

2. «Порше» (Майкл Кристенсен, Дэйн Камерон, Фредерик Маковецки) – 1 пит-стоп

3. «Порше» (Фелипе Наср, Ник Тэнди, Матьё Жамине) – 1 пит-стоп

4. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава) – 2 пит-стопа

5. «Херц» (Антониу Феликс да Кошта, Йифи Йе, Уилл Стивенс) – 3 пит-стопа

…

8. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци) – 2 пит-стопа

9. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) – 2 пит-стопа

«24 часа Ле-Мана». LMP2.

1. «ВРТ» (Роберт Кубица, Рой Андраде, Луи Делетрас) – 2 пит-стопа…

13. «Кул Рейсинг» (Владислав Ломко, Ришад де Герус, Симон Пажно) – 2 пит-стопа…

18. «Према» (Даниил Квят, Дориане Пин, Мирко Бортолотти) – 2 пит-стопа