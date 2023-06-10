Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: в «Феррари» сотрудники перекладывают ответственность за неудачи друг на друга

Источник: в «Феррари» сотрудники перекладывают ответственность за неудачи друг на друга
Аудио-версия:
Комментарии

В команде Формулы-1 «Феррари» царит нездоровая атмосфера, технические отделы не могут наладить работу. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport со ссылкой на источники внутри итальянского коллектива.

По информации издания, проблемы с конструированием болида кроются в том числе в отсутствии сплочённости внутри коллектива. На базе в Маранелло при разборе неудачных выступлений болида SF23 специалисты в департаменте аэродинамики винят инженеров, работающих с подвеской, и наоборот.

Во многом из-за этого специалисты «Феррари» не могут понять, в чём именно заключаются проблемы болида. По данным телеметрии и аэротрубы машина является достаточно эффективной, что подтверждается и темпом в квалификации, но во время гонки болид испытывает разного рода проблемы, причины которых пока что не удаётся точно установить.

Материалы по теме
Карлос Сайнс оценил работу стратегов «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023