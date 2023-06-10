Источник: в «Феррари» сотрудники перекладывают ответственность за неудачи друг на друга

В команде Формулы-1 «Феррари» царит нездоровая атмосфера, технические отделы не могут наладить работу. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport со ссылкой на источники внутри итальянского коллектива.

По информации издания, проблемы с конструированием болида кроются в том числе в отсутствии сплочённости внутри коллектива. На базе в Маранелло при разборе неудачных выступлений болида SF23 специалисты в департаменте аэродинамики винят инженеров, работающих с подвеской, и наоборот.

Во многом из-за этого специалисты «Феррари» не могут понять, в чём именно заключаются проблемы болида. По данным телеметрии и аэротрубы машина является достаточно эффективной, что подтверждается и темпом в квалификации, но во время гонки болид испытывает разного рода проблемы, причины которых пока что не удаётся точно установить.