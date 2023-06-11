Сайнс: на Ферстаппена не оказывается никакого давления, поэтому он так хорош

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что отсутствие давления на гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена позволяет ему показывать лучшие результаты.

Голландец выиграл пять из семи первых гонок, а его партнёр по команде Серхио Перес победил в двух других, что означает, что «Ред Булл» уже имеет 135-очковое преимущество над конкурентами в чемпионате конструкторов.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что «Ред Булл» очень трудно догнать в этом сезоне, но это не значит, что «Феррари» не сможет. Мы будем стараться, и это не значит, что мы не можем выигрывать гонки. Мы будем стремиться к победе.

Макс очень хорош. Ему трудно допустить ошибку, когда «Ред Булл» так доминирует. На него не оказывается никакого давления», — приводит слова Сайнса PlanetF1.