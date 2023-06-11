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Сайнс: на Ферстаппена не оказывается никакого давления, поэтому он так хорош

Сайнс: на Ферстаппена не оказывается никакого давления, поэтому он так хорош
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что отсутствие давления на гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена позволяет ему показывать лучшие результаты.

Голландец выиграл пять из семи первых гонок, а его партнёр по команде Серхио Перес победил в двух других, что означает, что «Ред Булл» уже имеет 135-очковое преимущество над конкурентами в чемпионате конструкторов.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что «Ред Булл» очень трудно догнать в этом сезоне, но это не значит, что «Феррари» не сможет. Мы будем стараться, и это не значит, что мы не можем выигрывать гонки. Мы будем стремиться к победе.

Макс очень хорош. Ему трудно допустить ошибку, когда «Ред Булл» так доминирует. На него не оказывается никакого давления», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

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