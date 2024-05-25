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«Надеюсь, однажды наши пути пересекутся». Тото Вольф — о Ферстаппене

«Надеюсь, однажды наши пути пересекутся». Тото Вольф — о Ферстаппене
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф в очередной раз прокомментировал слухи об интересе немецкой команды к трёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену.

«Макс не собирается садиться в машину, которая неконкурентоспособна, а на данный момент мы недостаточно конкурентоспособны, чтобы переманить чемпиона мира.

Борьба за подиум или победы, конечно, облегчила бы нашу задачу. Но я абсолютно отдаю себе отчёт, что будь я на месте Макса, то остался бы там, где он находится сейчас. Возможно, в следующем году ему будет проще выиграть титул в его нынешней команде.

Посмотрите на «Макларен», как быстро они добились успеха. Так что я настроен оптимистично. Возможно, однажды наши с Максом пути и пересекутся, и это будет успехом. А до тех пор нам просто нужно работать над нашей машиной», — приводит слова Вольфа издание GP blog.

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