Макс Ферстаппен заверил, что у его отца нет конфликта с Хорнером

Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен настаивает, что у его отца Йоса нет конфликта с руководителем команды из Милтон-Кинса Кристианом Хорнером.

«Чем больше я об этом говорю, тем больше людей пишут на эту тему. Вы записываете это интервью, делаете из этого историю, люди выхватывают всякие мелочи, и это превращается в огромную бурю дерьма. Вы понимаете, что я имею в виду? Я рассказываю вам историю, которая может быть переведена на испанский, нидерландский или на любой другой язык. Чем больше я буду говорить об этом, тем хуже.

Мой отец и Кристиан Хорнер не конфликтуют. У людей могут быть разные взгляды на ситуацию, но это совсем другая история», — приводит слова Ферстаппена издание The Guardian.