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Эспаргаро выиграл квалификацию Гран-при Каталонии 2024 MotoGP. Баньяя — второй, Биндер — третий

Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран-при Каталонии MotoGP. Баньяя — 2-й, Биндер — 3-й
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В Барселоне (Испания) завершилась квалификация седьмого этапа сезона чемпионата мира MotoGP Гран-при Каталонии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Априльи» Алеш Эспаргаро.

Второй результат показал итальянский мотогонщик «Дукати» Франческо Баньяя. Тройку лучших замкнул гонщик «KTM» Брэд Биндер.

MotoGP. Гран-при Каталонии. Квалификация:
1. Алеш Эспаргаро («Априлья») — 1.38,190.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,031.
3. Брэд Биндер (КТМ) +0,144.
4. Педро Акоста («КТМ») +0,179.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,210.
6. Хорхе Мартин («Дукати») +0,211.
7. Рауль Фернандес («Априлья») +0,401.
8. Алексы Ринс («Ямаха») +0,502.
9. Джек Миллер («КТМ») +0,573.
10. Франко Морбиделли («Дукати») +0,588.

MotoGP 2024. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Квалификация 2
25 мая 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Алеш Эспаргаро
Aprilia
1:38.190
2
Франческо Баньяя
Ducati
+0.031
3
Брэд Биндер
KTM
+0.144
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