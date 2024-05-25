Леклер — лучший по итогам третьей тренировки ГП Монако, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й

На городской трассе Монте-Карло подошла к концу третья тренировка восьмого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Гран-при Монако. Третья свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») 1.11,369.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,197.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,341.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,532.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,554.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,599.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,610.

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,619.

9. Юки Цунода («РБ») +0,622.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,718.

11. Пьер Гасли («Альпин») +0,775.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,811.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,823.

15. Александер Албон («Уильямс») +0,847.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,962.

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,103.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,334.

18. Даниэль Риккардо («РБ») +1,460.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,461.

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») – без времени.