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Формула 1, Монако 2024: результат третьей практики, Леклер — первый, Ферстаппен — второй, Хэмилтон — третий

Леклер — лучший по итогам третьей тренировки ГП Монако, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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На городской трассе Монте-Карло подошла к концу третья тренировка восьмого этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам продемонстрировал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий результат показал Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Гран-при Монако. Третья свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») 1.11,369.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,197.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,341.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,532.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,554.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,599.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,610.
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,619.
9. Юки Цунода («РБ») +0,622.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,718.
11. Пьер Гасли («Альпин») +0,775.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,811.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,823.
15. Александер Албон («Уильямс») +0,847.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,962.
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,103.
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,334.
18. Даниэль Риккардо («РБ») +1,460.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2,461.
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») – без времени.

Формула-1 2024. Этап 8, Монако, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
25 мая 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.369
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.197
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.341
Комментарии
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