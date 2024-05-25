Эванс выиграл первую гонку этапа Формулы-Е в Шанхае, де Врис набрал первые очки в сезоне

Пилот команды «Ягуар» Митч Эванс выиграл первую гонку сдвоенного этапа Формулы-Е, который проходит в этот уикенд на трассе Международного автодрома Шанхая (Китай).
Второе место занял пилот «Порше» Паскаль Верляйн, а замкнул первую тройку ещё один гонщик «Ягуара» — Ник Кэссиди.
Формула-Е. Шанхай, первая гонка (топ-10):
1. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) – 29 кругов.
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +0,796.
3. Ник Кэссиди (Jaguar TCS Racing) +1,498.
4. Оливер Роуленд (Nissan FE Team) +1,743.
5. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +2,165.
6. Джейк Деннис (Avalanche Andretti) +2,361.
7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +2,599.
8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2,818.
9. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG Racing) +3,165.
10. Себастьен Буэми (Envision Racing) +3,610.
В общем зачёте отрыв Кэссиди от Верляйна составляет 13 очков, а Роуленд теперь уступает лидеру чемпионата 25 баллов. Митч Эванс поднялся на четвёртое место.
Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 155 очков.
2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 142.
3. Оливер Роуленд (Nissan) — 130.
4. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 122.
5. Джейк Деннис (Andretti) — 111.
6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 93.
7. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 69.
8. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 67.
9. Стоффель Вандорн (DS Penske) — 43.
10. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 38.
Формула-Е. Командный зачёт:
1. Jaguar TCS — 277 очков.
2. TAG Heuer Porsche — 211.
3. Nissan — 156.
4. DS Penske — 136.
5. Andretti — 135.
6. Maserati MSG — 75.
7. Neom McLaren — 68.
8. Envision — 44.
9. ERT — 23.
10. Abt Cupra — 19.
11. Mahindra — 11.
Завтра пройдёт вторая гонка этапа в Шанхае. После него до конца чемпионата останется лишь четыре гонки.