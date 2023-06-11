Джовинацци — о победе в «24 часах Ле-Мана»: плакал, потому что позади были годы страданий

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци прокомментировал победу на «24 часах Ле-Мана» в составе «Феррари».

«Победа в Ле-Мане всегда особенная, а с «Феррари» в премьер-классе — тем более. Мы действительно гордимся всем, что сделали вместе с командой. Я не был на подиуме много лет и плакал, потому что позади было столько жертв и годы страданий. Но в конце концов нужно просто верить.

24 часа — это очень долго, однако надёжность и удача были на нашей стороне. Как гонщики и как команда мы сработали хорошо. Но пока мы не пересекли финишную черту, я не был спокоен, в том числе и потому, что я очень суеверен!» — приводит слова Джовинацци Motorsport Italia.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт. Итоги.

1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +1:30,027.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) +2:17,181.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.

5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 5 кругов.

6. «Гликенхаус Рейсинг» (Роман Дюма, Оливер Пля, Райан Бриско) — 8 кругов.

7. «Гликенхаус Рейсинг» (Франк Майё, Натаниель Бертон, Эстебан Гутьеррес) — 9 кругов.

8. «Пежо» (Пол Ди Реста, Микель Йенсен, Жан-Эрик Вернь) — 12 кругов.

9. «Порше» (Дэйн Кэмерон, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки) — 13 кругов.