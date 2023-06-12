Пилот Формулы-1 Эстебан Окон встретился с Новаком Джоковичем

Пилот Формулы-1 из команды «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». В финале Джокович в трёх сетах: 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 обыграл четвёртую ракетку мира Каспера Рууда (Норвегия).

«Какое невероятное достижение. Поздравляем Новака Джоковича с 23-м титулом на турнирах «Большого шлема», — написал Окон, добавив к сообщению пару фото с Джоковичем.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало его самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023: