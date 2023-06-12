Пилот Формулы-1 Эстебан Окон встретился с Новаком Джоковичем

Пилот Формулы-1 из команды «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос». В финале Джокович в трёх сетах: 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 обыграл четвёртую ракетку мира Каспера Рууда (Норвегия).
«Какое невероятное достижение. Поздравляем Новака Джоковича с 23-м титулом на турнирах «Большого шлема», — написал Окон, добавив к сообщению пару фото с Джоковичем.
Фото: Из личного архива Эстебана Окона
Фото: Из личного архива Эстебана Окона
«Ролан Гаррос» — 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало его самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».
Новак Джокович стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2023:
- 12 июня 2023
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
-
22:32
-
22:31
-
21:11
-
20:56
-
19:40
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:05
-
16:53
-
16:05
-
15:46
-
15:32
-
13:55
-
12:55
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:23
-
10:16
-
09:00
-
04:05
-
01:10
-
00:24
-
00:02
- 10 июня 2023
-
23:35
-
22:57
-
22:34
-
22:00
-
21:22