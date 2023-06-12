«Садо-мазо тренировки, с двух ночи до шести утра!» Мощная речь тренера Джоковича

Новак Джокович – обладатель титула «Ролан Гаррос» — 2023, снова первая ракетка мира, а также единоличный рекордсмен среди мужчин по победам в турнирах «Большого шлема». Слово – его тренеру Горану Иванишевичу.

«Он вырывал нам ногти, заковывал в наручники на три дня»

— Какой момент был самым сложным для Новака на пути к победе в этом турнире?

— Перед турниром он не был в невероятной форме или невероятно уверен в себе. Я не переживал, сказал в Монте-Карло, что эти турниры не в счёт. Монте-Карло, Рим, что угодно. Единственное, что считается, это «Ролан Гаррос». У него в голове есть программа, которую он может включать на «Больших шлемах». «Шлемы» — это совершенно другой вид спорта по сравнению с остальными турнирами. Он включает программу. Когда мы сюда приехали, он уже чувствовал себя лучше, мотивированнее, более голодным. С каждым днём он играл всё лучше. Полтора часа против Алькараса он показывал невероятно умный, потрясающий теннис. А сегодня он закончил то, что мы начали ещё в Монте-Карло. Сегодня расчётный день, и мы обналичили чек.

— Новак сказал, что мучил вас. Как именно?

— Он на три дня сковал нас наручниками (улыбается). Скажем так, с ним нелегко. Особенно когда что-то складывается не так, как надо. Но мы здесь, чтобы подставить спину и получать по ней. Для этого и нужна команда. Мы здесь, чтобы он чувствовал себя лучше, чтобы лучше играл. Иногда это нелегко. Иногда очень сложно.

Но в целом ради этого мы и живём, ради таких турниров, ради таких их окончаний. Это было нелегко. Мы начали в Монте-Карло, в Баня-Луке. В Риме было чуть получше, но ещё далеко от его настоящей формы.

Он нас мучил, выдёргивал нам ногти. И многое другое, о чём я вам не могу рассказать. Но мы всё ещё живы, моё сердце всё ещё в порядке. Я уже старый, с сердцем надо быть осторожнее.

— Сколько ещё он может выиграть? И является ли сейчас целью календарный «Шлем»?

— Не знаю, является ли это его целью, надо у него спросить. Это невероятно. Год назад в Австралии началось всё это дерьмо, и мы не понимали, что делать. А теперь у него 23 «Шлема», и это не конец.

Очень жаль, что Рафы здесь нет, но я ещё очень давно, ещё до того, как вошёл в его команду, говорил, что они с Рафой перевалят 22. Надеюсь, Рафа вернётся и выиграет ещё один, а Новак – единственный игрок, который может выиграть календарный «Шлем». Два года назад он был в одном матче от этого, и в этом году у него есть шанс.

Но впереди длинный путь. Однако «Большие шлемы» — это цель. Не знаю, насколько много, но, думаю, у него ещё много пороха в пороховницах.

«Новак — перфекционист. Гениальным умам всегда чего-то мало»

— Он показал, что является идеальным игроком. Над чем вы работали последние месяцы после победы в Австралии, что старались улучшить?

— У нас теперь садо-мазо тренировки. Новый тренировочный метод. С двух ночи до шести утра.

Не знаю, что с ним можно поделать. Он всегда чего-то хочет. Просыпается и говорит: «Вчера у меня не работал бэкхенд, надо над ним поработать». А для нас бэкхенд был идеальным. Ну, исправляем бэкхенд. Потом подача не такая… Каждый день что-то новое. Он – перфекционист. Таким гениальным умам всегда чего-то мало.

Но я очень им горжусь, особенно последними двумя матчами. Мы сказали ему, что если он хочет выиграть, то пора завязывать столько с нами разговаривать.

Если вы заметили в матче с Алькарасом и сегодня, в трудные моменты он не смотрел. Не жаловался. Не кричал. Меня это даже удивило. Но и порадовало. Он был очень сосредоточен, особенно в полуфинале с Карлосом, в эти моменты он показывает лучший теннис. Потому что не растрачивает энергию на ненужные вещи. Потому что с такими игроками если немного расслабишься, то уже непросто будет вернуться в игру.

«Карлос будет опасен, но против Новака никогда нельзя ставить»

— Замечаете в нём утихание страсти к спорту, усталость от жизни в туре, вдали от семьи?

— Иногда вижу, а затем он выходит на корт, и ты видишь, как он наслаждается тренировкой, как любит делать виннеры, как получает удовольствие от работы над деталями. У него невероятная форма, он в великолепной форме. Спасибо богу, что было не очень много травм. Бывали, конечно, но ничего серьёзного.Он невероятен и до сих пор двигается по корту, как кот. Он повсюду, как ниндзя.

Это завораживающе, потому что иногда думаешь – ладно, теперь у тебя 23 «Шлема». Но он найдёт мотивацию на завоевание 24-го, а может, и 25-го. Кто знает, когда будет конец.

— Вы сказали, что Новак умеет включать какой-то тумблер у себя в голове. Он в этом уникален?

— Такие чемпионы, как он, в этом похожи. Назову Рафу и Роджера. Понимаете, почему я не переживал. Люди переживали, говорили, что у него нет шансов против Карлоса в полуфинале. Но это же Новак. Говоришь ему, что у него нет шанса, и он становится ещё больше голоден.

Поэтому после Рима я не переживал. «Большой шлем» — это другой вид спорта, это две недели, семь матчей. Надо сохранять концентрацию, нельзя сыграть семь великолепных матчей.

Что делает его лучшим, так это то, что последние два матча, особенно полуфинал, он провёл на высшем уровне. Показал себя, включился на полную. Сегодня, начиная с тай-брейка, он стал показывать невероятный теннис. В таких больших моментах он всегда проявляет себя и показывает невероятный теннис.

— Что отделяет Новака от следующего поколения?

— Читал в газетах, многие говорили, что Алькарас – фаворит против Новака. Так нельзя говорить. Он 33 раза играл в финалах «Шлемов», выиграл 22 из них.

Алькарас – следующий невероятный, он потрясающий. Я люблю Карлоса, и он выиграет ещё не знаю сколько «Шлемов», но нельзя говорить, что он фаворит. Да, перед турниром он играл лучше, но это «Большой шлем». Это нервы. Вы видели, что с ним случилось в третьем сете. А Новак знает. Знает и ждёт. Я читал, что говорил Роддик. Он забирает твои ноги, потом душу, а потом выкапывает тебе могилу, и тебе проводят похороны, и ты мёртв. Пока-пока. Спасибо, что пришёл.

— Как думаете, Карлос станет главной преградой для Новака на пути к новым «Шлемам»?

— Я люблю Карлоса. Он отличный парень, ещё мальчишка. Он образованный, милый, всегда смеётся, великолепный теннисист, уже выиграл «Большой шлем». Он будет невероятно опасен. Есть ещё парочка ребят, Медведев, конечно, но Карлоса я обожаю. Он – глоток свежего воздуха для тенниса. Как он играет, как улыбается, как радуется, как играет в теннис, его идеи, это просто потрясающе. Он будет опасен и на траве, и на харде, и везде. Но всегда есть одно «но» – он ещё молод. Есть ещё Новак, а против Новака никогда нельзя ставить.