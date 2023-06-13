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Ферстаппен — 1-й в рейтинге пилотов игры F1 23, у Хэмилтона и Алонсо равное число баллов

Ферстаппен — 1-й в рейтинге пилотов игры F1 23, у Хэмилтона и Алонсо равное число баллов
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Разработчики игры F1 23 представили рейтинг всех пилотов сезона-2023, которые будут представлены в игре. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.

Возглавил список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл» (94 балла). Сразу за ним расположились семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (у обоих в сумме по 92 балла). За Хэмилтоном и Алонсо разработчики поместили Шарля Леклера, Серхио Переса и Ландо Норриса (по 89 баллов).

ПилотОпытГоночное мастерствоУстойчивостьТемпОбщий рейтинг
Макс Ферстаппен8497859594
Льюис Хэмилтон9794949092
Фернандо Алонсо9991789392
Шарль Леклер7792859089
Серхио Перес9193868789
Ландо Норрис7691799189
Карлос Сайнс8492818788
Джордж Расселл7687839188
Валттери Боттас8886978687
Эстебан Окон7792768686
Пьер Гасли7889768585
Лэнс Стролл7991788184
Александер Албон7581788683
Юки Цунода6979758783
Кевин Магнуссен8179858281
Нико Хюлькенберг8679818080
Гуаньюй Чжоу6378748178
Оскар Пиастри7473797774
Логан Сарджент4884756771
Ник де Врис5084756771
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