Ферстаппен — 1-й в рейтинге пилотов игры F1 23, у Хэмилтона и Алонсо равное число баллов
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Разработчики игры F1 23 представили рейтинг всех пилотов сезона-2023, которые будут представлены в игре. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.
Возглавил список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл» (94 балла). Сразу за ним расположились семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (у обоих в сумме по 92 балла). За Хэмилтоном и Алонсо разработчики поместили Шарля Леклера, Серхио Переса и Ландо Норриса (по 89 баллов).
|Пилот
|Опыт
|Гоночное мастерство
|Устойчивость
|Темп
|Общий рейтинг
|Макс Ферстаппен
|84
|97
|85
|95
|94
|Льюис Хэмилтон
|97
|94
|94
|90
|92
|Фернандо Алонсо
|99
|91
|78
|93
|92
|Шарль Леклер
|77
|92
|85
|90
|89
|Серхио Перес
|91
|93
|86
|87
|89
|Ландо Норрис
|76
|91
|79
|91
|89
|Карлос Сайнс
|84
|92
|81
|87
|88
|Джордж Расселл
|76
|87
|83
|91
|88
|Валттери Боттас
|88
|86
|97
|86
|87
|Эстебан Окон
|77
|92
|76
|86
|86
|Пьер Гасли
|78
|89
|76
|85
|85
|Лэнс Стролл
|79
|91
|78
|81
|84
|Александер Албон
|75
|81
|78
|86
|83
|Юки Цунода
|69
|79
|75
|87
|83
|Кевин Магнуссен
|81
|79
|85
|82
|81
|Нико Хюлькенберг
|86
|79
|81
|80
|80
|Гуаньюй Чжоу
|63
|78
|74
|81
|78
|Оскар Пиастри
|74
|73
|79
|77
|74
|Логан Сарджент
|48
|84
|75
|67
|71
|Ник де Врис
|50
|84
|75
|67
|71
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