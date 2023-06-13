Ферстаппен — 1-й в рейтинге пилотов игры F1 23, у Хэмилтона и Алонсо равное число баллов

Разработчики игры F1 23 представили рейтинг всех пилотов сезона-2023, которые будут представлены в игре. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как опыт, гоночное мастерство, устойчивость и темп.

Возглавил список действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл» (94 балла). Сразу за ним расположились семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (у обоих в сумме по 92 балла). За Хэмилтоном и Алонсо разработчики поместили Шарля Леклера, Серхио Переса и Ландо Норриса (по 89 баллов).