«КАМАЗ-мастер» назвал состав на «Шёлковый путь». В одном экипаже пилот и штурман из Китая

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Шелковый путь» 2023 года пятью экипажами. Соревнования пройдут с 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из девяти этапов, проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.
В грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер»:
1. Дмитрий Сотников – Руслан Ахмадеев – Ильгиз Ахметзянов.
2. Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов.
3. Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов.
4. Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов.
5. Хоу Хуннин – Шэнь Синь – Сергей Кренев.
Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов будут пилотировать спортивные грузовики КАМАЗ-435091 семейства К5. Экипаж Эдуарда Николаева выступит на новой версии капотного спортивного грузовика – КАМАЗ-435091К. Также вызов бездорожью бросит экипаж Сергея Куприянова, который будет выступать на грузовике «КАМАЗ», использующем в качестве топлива газодизельную смесь.
Среди участников ралли «Шёлковый путь — 2023», несомненно, особое внимание привлечёт к себе выступающий на грузовике «КАМАЗ» китайско-российский экипаж «Один пояс – один путь», в состав которого вошли пилот Хоу Хуннин (Китай), штурман Шэнь Синь (Китай) и механик Иван Татаринов.
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