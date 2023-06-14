Чагин: зарубежные участники очень огорчены, что не могут выступить на «Шёлковом пути»

Руководитель проекта ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин прокомментировал тот факт, что в нынешнем издании гонки почти не будут принимать участия иностранные гонщики, если не считать представителей дружественных России стран вроде Беларуси и Китая. Из-за политических событий на гонку не заявляются гонщики, в частности, из Европы.

«Зарубежные участники хотят выступить на «Шёлковом пути», но в силу обстоятельств такой возможности не имеют — и очень огорчены этим. Надеюсь, прежние времена вернутся и мы увидим на гонке международные экипажи. Они всегда с удовольствием приезжали в нашу страну, потом рассказывали о гостеприимстве и красотах российской природы», — передаёт слова Чагина корреспондент «Чемпионата» Валерия Кукалева.