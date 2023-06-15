«Проиграли политикам». В «Тойоте» недовльны изменением регламента «24 часов Ле-Мана»

Председатель совета директоров «Тойоты» Акио Тойода выразил свое разочарование в связи с изменением баланса характеристик чемпионата мира по гонкам на выносливость накануне «24 часов Ле-Мана», прошедших на прошлой неделе.
Минимальный вес «Тойоты» был увеличен на 37 килограммов, а количество энергии, которое она могла потреблять за один этап, было увеличено на 4 МДж. Это означало, что GR010 был самым тяжелым гиперкаром в гонке.
«То, что мы делаем, — это спорт, где спортсмены соревнуются в честной борьбе. Это и есть автоспорт. Это точно не автомобильная «политика", которая выставляет напоказ упрямство производителей. Хочу сказать, что я хотел, чтобы гонщики, инженеры и механики участвовали в гоночной серии, которая смотрит на 100 лет вперед. Но когда я смотрел квалификацию я понял, что проиграл политикам.
Лично я предпочитаю не ввязываться в политические битвы, которые происходят за кулисами – я предпочитаю обсуждать все открыто, когда все это видят», — приводит слова Тойоды RaceFans.
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