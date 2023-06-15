Борис Ротенберг: декларация от ФИА? Я не видел этих писулек, которые просят подписать

Основатель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг высказался о нынешней вынужденной изоляции российского автоспорта от мирового, а также о том, что российские гонщики могут выступать в международных гонках только под нейтральным статусом и при условии подписания специального документа ФИА.

«Это такая политическая история. Все команды, которые с нами работали, они с нами на связи. Они все хотят с нами работать. Все хотят, чтобы мы вернулись. Мы всегда создавали конкуренцию. Они видели, насколько у нас сплочённая команда, им было очень интересно это видеть. Очень много того, что им не хватает. Поэтому они все хотят нас видеть. Но политически им не дают это делать. Но диалог есть, движение какое-то есть. Ну, нам надо здесь развивать спорт — пусть они приезжают. Чтобы они хотели ехать сюда и создавать всё здесь на высоком уровне.

Экипировку мы сами делаем, можно всё в России сшить. Какие-то запчасти нам всё-таки удаётся довезти, но пытаемся провести импортозамещение, создавать всё, для своей страны. Нынешние условия дают нам возможность создавать своё и двигаться вперёд для нашей страны. Надо развиваться, идти вперёд, чтобы не отставать, а наоборот обойти.

Декларация от ФИА? Я не видел этих писулек, которые просят подписать. Все мои спортсмены здесь, в России. У меня один мальчик ездит, Смаль. Причём ездит под флагом. В одной команде испанской. А так все пилоты сейчас ездят в России", — заявил Ротенберг в интервью обществу «Знание» на ПМЭФ-2023.