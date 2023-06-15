Ротенберг — о «Уильямсе»: нас обманули, а Сироткина использовали для настройки машины

Основатель программы поддержки российского автоспорта «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг поделился воспоминаниями о сотрудничестве с командой Формулы-1 «Уильямс» в сезоне-2018, когда благодаря поддержке программы за неё выступал Сергей Сироткин.

«Будет ли российская Ф-1? Такие идеи были когда-то давно, когда Серёжа Сироткин поехал в „Уильямсе“. Мы тогда подписали договор с Клэр Уильямс, и у нас была договорённость, что на наши деньги они будут развивать машину и мы начнём что-то делать совместно. Но, естественно, нас обманули: ничего этого не случилось, а машина никуда не поехала. А Серёжу как технически оснащённого парня, с техническим образованием, просто использовали для настройки машины. Он, наверное, единственный в Формуле-1, кто мог технически объяснить, как куда машина двигается, что по телеметрии и так далее», — заявил Ротенберг в интервью обществу «Знание» на ПМЭФ-2023.