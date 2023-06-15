Источник: Хэмилтон не продлит контракт с «Мерседесом» во время Гран-при Канады
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Известный журналист Дэвид Крофт заявил, что «Мерседес» не готовит пресс-релиз по поводу продления контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Как я понимаю — а я просмотрел все свои чаты сегодня утром — на этой неделе ничего нового для Льюиса Хэмилтона не будет, как и объявления «Мерседеса».
Да, в начале недели мы видели несколько «дразнящих» заявлений от Тото Вольфа (руководителя «Мерседеса» – Прим. «Чемпионата»). Он был вместе с Льюисом в Нью-Йорке, где они, по всей видимости, один или два раза обсуждали контракт.
Про контракт Льюиса, который, скорее всего, будет заключён на два года с опцией продления ещё на один, не будет объявлено на этой неделе», – приводит слова Крофта портал Crash.
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