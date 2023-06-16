Леклер выступит в шлеме, посвящённом Жилю Вильнёву, на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выступит в специальном шлеме на Гран-при Канады Формулы-1. Об этом сообщается на странице «Феррари» в социальной сети.

Дизайн шлема посвящён победителю шести Гран-при Формулы-1 канадскому гонщику Жилю Вильнёву, который трагически погиб в 1982 году во время квалификации Гран-при Бельгии, управляя болидом «Феррари». Его автомобиль задел колесом впереди идущего соперника, в результате чего был подброшен вверх и совершил несколько оборотов, прежде чем упасть на асфальт. Врачи пытались спасти Вильнёва, но его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Жиль Вильнёв является отцом чемпиона Формулы-1 1997 года Жака Вильнёва.

Гран-при Канады пройдёт с 16 по 18 июня в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва.