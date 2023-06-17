Стала известна причина остановки болида Окона во второй тренировке Гран-при Канады
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон досрочно прервал вторую свободную практику Гран-при Канады Формулы-1, который проходит в Мельбурне на Автодроме имени Жиля Вильнёва.
«Эстебан остановился на трассе в целях предосторожности из-за подозрения, что на его машине пропало давление в охлаждающей системе. Команда изучит причину после сессии», — сообщает аккаунт команды «Альпин» в «Твиттере».
Гран-при Канады проходит в Мельбурне с 16 по 18 июня. Ранее первая свободная практика была завершена досрочно из-за проблем с камерами на трассе, поэтому было принято решение, что вторая практика продлится на 30 минут дольше.
Эстебан Окон занимает девятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 текущего сезона, набрав 25 очков.
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