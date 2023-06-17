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Ферстаппен отреагировал на шестой результат во второй тренировке Гран-при Канады

Ферстаппен отреагировал на шестой результат во второй тренировке Гран-при Канады
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал шестой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Канады Формулы-1.

«Не самый простой день. В первой тренировке заездов фактически не было, но ситуация одинакова для всех. По крайней мере, мы смогли поездить во второй практике. У нас ещё остаётся работа. Машина пока ведёт себя не фантастически на неровностях и бордюрах. Всё не слишком плохо, но определённо нам нужно улучшить некоторые вещи. Так что сессия получилась немножко непростой. Но иногда такие дни бывают», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Стоит отметить, что сессия длилась полтора часа вместо стандартного часа и несколько раз прерывалась красными флагами после технических проблем на машинах Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона. За пять минут до конца тренировки пошёл дождь.

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