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Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 6-й

Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 6-й
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В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва завершилась вторая тренировка Гран-при Канады, лучшее время по итогам которой показал семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Джордж Расселл, а замкнул тройку Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал шестой результат.

Стоит отметить, что сессия длилась полтора часа вместо стандартного часа и несколько раз прерывалась красными флагами после технических проблем на машинах Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона. За пять минут до конца тренировки пошёл дождь.

Гран-при Канады. Результаты второй тренировки:

МестоПилотКомандаВремя
1.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1:13.718
2.Джордж Расселл«Мерседес»+0.027
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0.126
4.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0.326
5.Шарль Леклер«Феррари»+0.376
6.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.424
7.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.502
8.Серхио Перес«Ред Булл»+0.532
9.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.701
10.Пьер Гасли«Альпин»+0.759
11.Оскар Пиастри«Макларен»+0.815
12.Кевин Магнуссен«Хаас»+0.826
13.Ландо Норрис«Макларен»+0.899
14.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.093
15Юки Цунода«Альфа Таури»+1.223
16.Ник де Врис«Альфа Таури»+1.284
17.Александер Албон«Уильямс»+1.285
18.Эстебан Окон«Альпин»+1.374
19.Логан Сарджент«Уильямс»+1.708
20.Нико Хюлькенберг«Хаас»+2.651
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