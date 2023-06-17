Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 6-й

В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва завершилась вторая тренировка Гран-при Канады, лучшее время по итогам которой показал семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Джордж Расселл, а замкнул тройку Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал шестой результат.

Стоит отметить, что сессия длилась полтора часа вместо стандартного часа и несколько раз прерывалась красными флагами после технических проблем на машинах Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона. За пять минут до конца тренировки пошёл дождь.

Гран-при Канады. Результаты второй тренировки:

Место Пилот Команда Время 1. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:13.718 2. Джордж Расселл «Мерседес» +0.027 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.126 4. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.326 5. Шарль Леклер «Феррари» +0.376 6. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.424 7. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.502 8. Серхио Перес «Ред Булл» +0.532 9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0.701 10. Пьер Гасли «Альпин» +0.759 11. Оскар Пиастри «Макларен» +0.815 12. Кевин Магнуссен «Хаас» +0.826 13. Ландо Норрис «Макларен» +0.899 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.093 15 Юки Цунода «Альфа Таури» +1.223 16. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.284 17. Александер Албон «Уильямс» +1.285 18. Эстебан Окон «Альпин» +1.374 19. Логан Сарджент «Уильямс» +1.708 20. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.651