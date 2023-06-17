Хэмилтон стал лучшим во второй тренировке ГП Канады, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 6-й
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В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва завершилась вторая тренировка Гран-при Канады, лучшее время по итогам которой показал семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Джордж Расселл, а замкнул тройку Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».
Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта Макс Ферстаппен показал шестой результат.
Стоит отметить, что сессия длилась полтора часа вместо стандартного часа и несколько раз прерывалась красными флагами после технических проблем на машинах Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона. За пять минут до конца тренировки пошёл дождь.
Гран-при Канады. Результаты второй тренировки:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:13.718
|2.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.027
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.126
|4.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0.326
|5.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.376
|6.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.424
|7.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.502
|8.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.532
|9.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.701
|10.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0.759
|11.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0.815
|12.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0.826
|13.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.899
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.093
|15
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.223
|16.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1.284
|17.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.285
|18.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.374
|19.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1.708
|20.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+2.651
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