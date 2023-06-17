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Алонсо раскритиковал ФИА и Ф-1 за срыв первой тренировки Гран-при Канады

Алонсо раскритиковал ФИА и Ф-1 за срыв первой тренировки Гран-при Канады
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал Формулу-1 и Международную автомобильную федерацию (ФИА) за ситуацию с красными флагами во время первой тренировки на Гран-при Канады.

Сессия была прервана уже через пять минут после начала и потом более получаса не возобновлялась из-за проблем с камерами на трассе.

«Удалось ли наверстать упущенное во второй тренировке? Нет, совсем нет, и это очень досадно. Думаю, это не было идеально для команд и в основном сделали для болельщиков, которые рано приехали на трассу, а у нас не было первой тренировки. Время от времени мне кажется, что наш вид спорта сам стреляет себе в ногу, это смущает. Как всегда это бывает в Формуле-1, у нас не было плана Б», — приводит слова Алонсо PlanetF1.

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