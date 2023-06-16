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Вторая тренировка ГП Канады продлится на полчаса дольше из-за проблем в первой сессии

Вторая тренировка ГП Канады продлится на полчаса дольше из-за проблем в первой сессии
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение увеличить время второй свободной практики Гран-при Канады, который проходит в этот уикенд.

Решение было принято в связи с тем, что первая тренировка в боевом режиме продлилась лишь около пяти минут, после чего была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать болида пилота «Альпин» Пьера Гасли, у которого возникли проблемы с приводом.

Заезд не возобновлялся более получаса из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждали, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки было невозможно по соображениям безопасности.

В итоге первая тренировка завершилась досрочно. Вторая тренировка начнётся на полчаса раньше — в 23:30 по мск и продлится полтора часа вместо стандартного часа.

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