«Кусок дерьма. Ему нужно набить морду». Чемпион IndyCar – о Ромене Грожане

Двукратный чемпион IndyCar, пилот «Пенске» Уилл Пауэр высказался об экс-гонщике Формулы-1 Ромене Грожане, который опасно сместился в него во время тренировки восьмого этапа чемпионата на трассе «Роуд Америка».
Грожан во время сессии опасно сместился в сторону Пауэра, тем самым почти выбив австралийца с трассы. Уилл досрочно вылетел из квалификации, которая состоялась позже. «Грожан – кусок дерьма. Если вы видели, что он сделал в практике. Ему нужно набить морду», – сказал Пауэр на интервью по итогам квалификации.
Грожан после семи этапов текущего сезона занимает 11-е место в турнирной таблице IndyCar, Пауэр идёт на восьмом месте.
Напомним, французский автогонщик покинул Формулу-1 в 2020-м году после аварии на Гран-при Сахира. В 2021-м он присоединился к американской серии IndyCar.
- 17 июня 2023
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