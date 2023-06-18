Нико Хюлькенберг отреагировал второе место в квалификации Гран-при Канады
Поделиться
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады, в которой ему удалось занять второе место.
«Безумная была квалификация. Очень сложные условия, а ведь скорости здесь высоки, стены очень близко. Команда хорошо поработала, очень горд нашей работой, мы счастливы — отличный результат.
Было непросто подстроиться под условия, мы следили за тем, что делали соперники, следили за обстановкой и принимали решения, которые в итоге оказались правильными. Стартовать с первого ряда приятно, но посмотрим, как долго мы сможем продержаться на этой позиции», – сказал Хюлькенберг на флеш-интервью по итогам квалификационной сессии.
Гонка в Монреале пройдёт сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 июня 2023
-
00:41
-
00:33
-
00:15
- 17 июня 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:14
-
22:52
-
22:38
-
22:14
-
21:55
-
21:37
-
21:15
-
20:45
-
20:33
-
20:05
-
19:41
-
19:16
-
18:36
-
18:26
-
18:12
-
17:30
-
16:51
-
16:34
-
15:46
-
15:42
-
14:35
-
14:22
-
14:00
-
13:52
-
12:37
-
11:47
-
10:56
-
10:52
-
10:13
-
09:26
Партнерский контент