Нико Хюлькенберг отреагировал второе место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады, в которой ему удалось занять второе место.

«Безумная была квалификация. Очень сложные условия, а ведь скорости здесь высоки, стены очень близко. Команда хорошо поработала, очень горд нашей работой, мы счастливы — отличный результат.

Было непросто подстроиться под условия, мы следили за тем, что делали соперники, следили за обстановкой и принимали решения, которые в итоге оказались правильными. Стартовать с первого ряда приятно, но посмотрим, как долго мы сможем продержаться на этой позиции», – сказал Хюлькенберг на флеш-интервью по итогам квалификационной сессии.

Гонка в Монреале пройдёт сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.