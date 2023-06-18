Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг отреагировал второе место в квалификации Гран-при Канады

Нико Хюлькенберг отреагировал второе место в квалификации Гран-при Канады
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Канады, в которой ему удалось занять второе место.

«Безумная была квалификация. Очень сложные условия, а ведь скорости здесь высоки, стены очень близко. Команда хорошо поработала, очень горд нашей работой, мы счастливы — отличный результат.

Было непросто подстроиться под условия, мы следили за тем, что делали соперники, следили за обстановкой и принимали решения, которые в итоге оказались правильными. Стартовать с первого ряда приятно, но посмотрим, как долго мы сможем продержаться на этой позиции», – сказал Хюлькенберг на флеш-интервью по итогам квалификационной сессии.

Гонка в Монреале пройдёт сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023