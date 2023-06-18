Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Первое место занял лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Третий сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Во время паузы дождь усилился, из-за чего гонщики не смогли улучшить времена, показанные в первой попытке.

Гран-при Канады. Квалификация.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25:858
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27:102
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27:286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27:627
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27:893
6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27:945
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28:046
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29:294
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31:249
10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30:284 (время снято из-за нарушения границ трассы)
11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20:615
12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20:959
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21:484
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21:678
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21:821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22:746
17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22:886
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23:137
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23:337
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23:342

Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.

Материалы по теме
Фото
Семья Вильнёва разрешила Леклеру использовать спецшлем и объяснила, почему была против
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023