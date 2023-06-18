Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й

Завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Первое место занял лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Третий сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Во время паузы дождь усилился, из-за чего гонщики не смогли улучшить времена, показанные в первой попытке.
Гран-при Канады. Квалификация.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25:858
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27:102
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27:286
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27:627
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27:893
6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27:945
7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28:046
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29:294
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31:249
10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30:284 (время снято из-за нарушения границ трассы)
11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20:615
12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20:959
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21:484
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21:678
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21:821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22:746
17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22:886
18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23:137
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23:337
20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23:342
Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.
- 18 июня 2023
-
00:41
-
00:33
-
00:15
- 17 июня 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:14
-
22:52
-
22:38
-
22:14
-
21:55
-
21:37
-
21:15
-
20:45
-
20:33
-
20:05
-
19:41
-
19:16
-
18:36
-
18:26
-
18:12
-
17:30
-
16:51
-
16:34
-
15:46
-
15:42
-
14:35
-
14:22
-
14:00
-
13:52
-
12:37
-
11:47
-
10:56
-
10:52
-
10:13
-
09:26