Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады, Хюлькенберг – второй, Леклер – 11-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершилась квалификация Гран-при Канады Формулы-1. Первое место занял лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Третий сегмент квалификации был прерван красными флагами из-за аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри. Во время паузы дождь усилился, из-за чего гонщики не смогли улучшить времена, показанные в первой попытке.

Гран-при Канады. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:25:858

2. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 1:27:102

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:27:286

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1:27:627

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 1:27:893

6. Эстебан Окон («Альпин») – 1:27:945

7. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28:046

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») – 1:29:294

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 1:31:249

10. Александер Албон («Уильямс») – 1:30:284 (время снято из-за нарушения границ трассы)

11. Шарль Леклер («Феррари») – 1:20:615

12. Серхио Перес («Ред Булл») – 1:20:959

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 1:21:484

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1:21:678

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 1:21:821

16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1:22:746

17. Пьер Гасли («Альпин») – 1:22:886

18. Ник де Врис («Альфа Таури») – 1:23:137

19. Логан Сарджент («Уильямс») – 1:23:337

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – 1:23:342

Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 мск.