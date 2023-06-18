Расселл признался, что пятое место — это выше его ожиданий от квалификации

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Канады.
«Мы отлично поработали, чтобы обе наши машины попали сегодня в третий сегмент. Я наслаждался сессией, ведь трасса менялась с каждым кругом и ты должен был пилотировать, основываясь на инстинктах. Мы не смогли собрать всё воедино в третьем сегменте, но пятая позиция превысила наши ожидания перед квалификацией. Мы как команда лучше работали, когда трасса подсыхала, а когда в третьем сегменте снова пошёл дождь, то опять возникли сложности. Но таков вызов подобных условий.
Верю, что при старте с пятого места мы можем побороться за подиум. Мы видели, чего добились при старте с 12-го места в Барселоне, так что я доволен субботой. Это наш лучший квалификационный результат с Австралии. Фернандо, вероятно, окажется нашей главной целью, и мы с нетерпением ждём гонки", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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