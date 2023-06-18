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Цуноду оштрафовали за блокировку Хюлькенберга, но оправдали за инцидент с Леклером

Цуноду оштрафовали за блокировку Хюлькенберга, но оправдали за инцидент с Леклером
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Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 вынесли вердикты по двум инцидентам в квалификации с участием японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды. В первом случае японец помешал пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, а во втором — представителю «Хааса» Нико Хюлькенбергу.

Что касается инцидента с Леклером, то в нём стюарды не усмотрели вины Цуноды. Японец замедлился, так как ему самому помешал Логан Сарджент, а Леклер в первую очередь замедлился в целях предосторожности, а не потому что пилот «Альфа Таури» не оставил ему выбора. Соответственно, судьи не усмотрели необязательной блокировки.

В то же время Цунода потеряет три позиции на стартовой решётке за блокировку Хюлькенберга. После ошибки в десятом повороте Юки вновь вернулся на траекторию и помешал пилоту «Хааса». При этом Цунода считает, что продолжает находиться на быстром круге, хотя к этому моменту уступал уже три секунды. Соответственно, судьи посчитали действия Юки необязательной блокировкой.

Благодаря штрафу Цуноды по одной позиции на решётке отыграют Пьер Гасли, Ник де Врис и Логан Сарджент.

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