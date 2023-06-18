Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 с учётом всех штрафов

Предварительная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 претерпела целый ряд изменений с учётом штрафов после субботней квалификации.

Благодаря наказанию Нико Хюлькенберга Фернандо Алонсо будет стартовать со второго места, а пилоты «Мерседеса» сформируют второй ряд решётки. По одной позиции отыграют Оскар Пиастри, Александер Албон, Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Валттери Боттас, Ник де Врис и Логан Сарджент, а Пьер Гасли должен подняться сразу на две строчки и стартовать не 17-м, а 15-м.

Формула-1 Гран-при Канады. Стартовая решётка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Александер Албон («Уильямс»)

10. Шарль Леклер («Феррари»)

11. Карлос Сайнс-младший («Феррари»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Ник де Врис («Альфа Таури»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Юки Цунода («Альфа Таури»)

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).