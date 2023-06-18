Хюлькенберг лишился второго места на решётке за превышение скорости под красным флагом

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получил штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1 и лишился второго места на стартовой решётке.

Когда в третьем сегменте квалификации после аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри были вывешены красные флаги, Хюлькенберг не сумел соблюсти требования по скорости в данном режиме, слишком быстро проехав начало круга.

В своё оправдание немец заявил, что его сбивали с толку звуковые сигналы, из-за которых в какой-то момент он думал, что едет слишком медленно. Команда попросила в рамках расследования сравнить скорость Хюлькенберга с показателями пилота «Альпин» Эстебана Окона.

Судьи согласились, что на оставшейся части круга Хюлькенберг и Окон ехали примерно одинаково по мини-секторам, однако констатировали, что правила в любом случае были нарушены. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, стюарды оштрафовали Хюлькенберга потерей трёх мест на стартовой решётке, хотя речь могла идти и о наказании в десять позиций.

Таким образом, пилот «Хааса» начнёт воскресную гонку не вторым, а пятым, пропустив вперёд Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.