Хюлькенберг лишился второго места на решётке за превышение скорости под красным флагом

Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получил штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1 и лишился второго места на стартовой решётке.
Когда в третьем сегменте квалификации после аварии пилота «Макларена» Оскара Пиастри были вывешены красные флаги, Хюлькенберг не сумел соблюсти требования по скорости в данном режиме, слишком быстро проехав начало круга.
В своё оправдание немец заявил, что его сбивали с толку звуковые сигналы, из-за которых в какой-то момент он думал, что едет слишком медленно. Команда попросила в рамках расследования сравнить скорость Хюлькенберга с показателями пилота «Альпин» Эстебана Окона.
Судьи согласились, что на оставшейся части круга Хюлькенберг и Окон ехали примерно одинаково по мини-секторам, однако констатировали, что правила в любом случае были нарушены. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, стюарды оштрафовали Хюлькенберга потерей трёх мест на стартовой решётке, хотя речь могла идти и о наказании в десять позиций.
Таким образом, пилот «Хааса» начнёт воскресную гонку не вторым, а пятым, пропустив вперёд Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.
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