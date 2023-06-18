Нико Хюлькенберг отреагировал на потерю второго места по итогам квалификации

Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг прокомментировал полученный штраф от стюардов Гран-при Канады Формулы-1, из-за которого лишился второго места в квалификации.

«Очевидно, что концовка дня получилась не такой хорошей, чем казалось чуть ранее. Это, конечно, досадно и обидно, что я лишился такой высокой позиции. Нам придётся смириться с последствиями. Но в любом случае это не изменит наш настрой на гонку — наш подход будет тем же. Мы будем готовиться как обычно и настроены провести тяжёлую гонку», — приводит слова Хюлькенберга официальный аккаунт команды «Хаас» в социальных сетях.

Пилот «Хааса» начнёт воскресную гонку не вторым, а пятым, пропустив вперёд Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.