Гюнтер Штайнер: несмотря на штраф Хюлькенберга, внутри мы считаем себя вторыми

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на решение стюардов Гран-при Канады оштрафовать представителя Германии Нико Хюлькенберга.

«Штраф никоим образом не умаляет заслуг нашей команды, того, что мы проделали. Внутри мы считаем себя вторыми в этой квалификации. Нико просто совершил ошибку, его действия не создали никакой угрозы. Мы получили штраф, мы принимаем его. Мы вернёмся и постараемся показать всё, что мы сможем. Возможно, когда-нибудь удача повернётся к нам лицом.

А вот Кевину слегка не повезло, чтобы попасть в заключительный сегмент квалификации, во время его первых быстрых кругов он попал в загруженный трафик на трассе. Перед тем как получить штраф, Нико был в нужном месте в нужное время во время третьего сегмента и занял второе место. Посмотрим, какую скорость мы покажем во время гонки, надеюсь, мы сможем заработать очки», — приводит слова Штайнера официальные социальные сети команды.