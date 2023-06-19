Вольф: никогда не разговаривал с руководством «Ред Булл» по поводу Мика Шумахера

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу резервного пилота команды Мика Шумахера.
«Я никогда не разговаривал с руководством «Ред Булл» по поводу того, сможет ли Мик Шумахер получить место в их команде. Это было бы пустой тратой времени.
Я считаю, что если кто-то захочет взять Мика к себе в команду, то он получит хорошего пилота. Но, в конце концов, другие коллективы сами принимают решения, с какими гонщиками подписывать контракты. Я не могу сказать командам, с которыми у нас есть соглашения, что они должны взять к себе нашего резервного пилота, но я думаю, что они что-то упускают.
Мик всегда сможет подстраховать твою команду, это огромный плюс для нас. Но всё же я бы хотел, чтобы он участвовал в гонках на регулярной основе», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
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